«Er war ein tapferes Kind»

Am Familientisch der Glättlis war Politik kein grosses Thema. «Wir sprachen höchstens über aktuelle Ereignisse», sagt Silvia Glättli. In der Mittelstufe fängt ihr ältester Sohn plötzlich an, den Politikteil der Tageszeitung zu lesen. «Das erstaunte uns schon etwas. Wir fragten uns, ob er überhaupt versteht, was er da liest.» Mit 16 Jahren gründete Balthasar den Verein WUM – Welt, Umwelt, Mitwelt. «Mich hat damals definitiv nicht der Turnverein interessiert.» Mit dem Verein sammelte er am Dorfmarkt Geld für den Schutz des Regenwalds und zeigte Filme über Frauen im Islam oder Aidskranke. «In der Öffentlichkeit stehen, das hat er nicht von uns, wir leben eher zurückgezogen», sagt Silvia Glättli. Und so sind schliesslich auch die Grünen auf Glättli aufmerksam geworden.