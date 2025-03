«Er wirkte prophetisch auf mich»

Am 27. August 1965 ertrank Le Corbusier an der Küste von Roquebrune-Cap-Martin. Der Ort hält ihn bis heute fest umklammert, wie der Dokumentarfilm «E.1027 – Eileen Gray und das Haus am Meer» (2024) zeigt: Im französischen Küstenstädtchen baute die irische Designerin und Architektin Eileen Gray im Jahr 1929 für sich und ihren Partner Jean Badovici die Villa «E.1027», ein Vorzeigebeispiel der internationalen Moderne. Nach der Trennung des Paars überliess Gray das Haus Badovici. Dessen Freund Le Corbusier war von der stilvollen Eleganz der Avantgarde-Villa dermassen fasziniert, ja neidvoll besessen, dass er sie im Innern mit acht grossformatigen farbigen Wandbildern «markierte wie ein Hund, der an einen Baum pinkelt», so der Tenor derjenigen, die Eileen Grays Entsetzen über den «phallokratischen Akt» teilen.