Mit ihr, einer 14-jährigen Tochter und einem 16-jährigen Sohn lebt Maillard in einem Häuschen im Arbeiterquartier von Renens westlich von Lausanne. Am Samstagmorgen trifft man ihn auf dem Marktplatz, wo er Vacherin beim Portugiesen und Saucisson beim Italiener kauft. Überall schüttelt er Hände, spricht über den Verkehr im Quartier, regionalen Käse oder Ferien in Kroatien. Der Inhaber eines Blumengeschäfts – «ein FDPler», wie Maillard betont – klagt, dass am Ende des Monats immer weniger Geld im Kässeli bleibe.