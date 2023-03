Udo Jürgens starb unerwartet am 21. Dezember 2014 in Gottlieben im Kanton Thurgau. Der Sänger brach während eines Spaziergangs bewusstlos zusammen und starb trotz eines Wiederbelebungsversuches im Spital an Herzversagen. Seinen letzten öffentlichen Auftritt absolvierte er am 12. Dezember 2014 im Berliner Velodrom in der Helene Fischer Show. Jürgens war mit über 105 Millionen verkauften Tonträgern einer der erfolgreichsten Unterhaltungsmusiker im deutschen Sprachraum.