Erfolg mit Mord und Totschlag

Wenn es in der Schweiz kalt ist, lebt sie dort. Schwimmt jeden Tag im Meer. Fährt mit dem Kajak raus. Geht am Strand spazieren. Oder kümmert sich um die vielen Kätzchen, die verwaist irgendwann den Weg in ihren Garten gefunden haben. «Die meisten habe ich kastrieren lassen. Dies ist einer meiner grössten Ausgabenposten», weiss die Schriftstellerin. Und natürlich schreibt sie. Jeden Tag. Denn: Die Ideen fliegen ihr nur so zu. Auch am Samstag und am Sonntag. Bevors am Abend in ein Restaurant geht, oft mit Freunden. «Denn kochen kann ich nicht gut», schmunzelt die Weltenbummlerin.