Am vergangenen Montag machte der Bachelor Erkan Akyol, 29, die folgende Aussage über das Thema Mobbing: «Ich bin selber früher gemobbt worden, das ist etwas, was mich zu mir selber gemacht und gebracht hat. Ich finde, die Menschen, die gemobbt worden sind, sind auch diejenigen, die später richtig erfolgreich werden. Darum bin ich sogar ein bisschen dankbar, dass alles so passierte, wie es passiert ist.» Später offenbart Akyol im Einzeldate mit Kandidatin Michelle noch dies: «Als ich gemobbt wurde war das kein schönes Gefühl. Es war ein Gefühl der Traurigkeit, der Einsamkeit, ein Gefühl von Verlorensein. Dass Michelle das auch erleben musste, macht sie umso attraktiver für mich.»