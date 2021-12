Umso trauriger ist Erkan über den Ausgang der Show. Viel war gemunkelt worden, ob er – der Jubiläums-Bachelor der 10. Staffel – endlich die wirklich grosse Liebe finden würde und damit seinen Bemühungen in Portugal und auf Madeira die Krone aufsetzt. Doch nichts ist daraus geworden. Der Bachelor und die Schauspielerin sind kein Paar, erklärten die beiden in der Abrechnungs-Sendung mit Moderator Rafael Beutl. «Wir haben einfach unterschiedliche Ansichten einer Beziehung», begründet Akyol. Was genau er damit meint und weshalb er seiner Auserwählten die Schuld an der Liebes-Pleite gibt, erfahren Sie im Videointerview.