Erleben wir das Ende der Diplomatie, Tim Guldimann?

Wird das Mullah-Regime stürzen?

Ich glaube zum ersten Mal: Das ist der Anfang vom Ende des Regimes, ohne sagen zu können, wie lange das noch dauert. Die Brutalität der Repression ist so immens, die Proteste sind so breit und durch die katastrophale Wirtschaftslage so grundsätzlich geworden – da gibt es kein Zurück. Die religiöse Führung und die Revolutionsgarde haben in der Bevölkerung jeglichen Rückhalt verloren. Vor 20 Jahren hatte ich noch die Illusion, dass innerhalb des Regimes die Reformer gegen die Konservativen von innen heraus etwas verändern könnten. Trotzdem, repressive und totalitäre Regime können lange leben, wie man bei der Sowjetunion oder Kuba gesehen hat.