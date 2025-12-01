Ermotti und Blocher liefern sich Duell über die UBS-Zukunft

Die USA beziehungsweise die Zollpolitik ist auch Thema beim Talk mit Ex-Diplomat und USA-Kenner Thomas Borer und Claudia Franziska Brühwiler, Professorin für amerikanische Kultur und Politik an der Universität St. Gallen. Borer plaudert aus dem Nähkästchen, wie er an einem Wochenende einen Anruf von der Regierung erhielt, der Eidgenossenschaft beim Zolldeal zu helfen. «Ich hatte eigentlich etwas mit meiner Tochter vor.» Diese habe ihn verwundert gefragt: «Aber Daddy, du bist sei 20 Jahren nicht mehr im Dienst. Haben die niemand anderen, der helfen kann?» Brühwiler nickt: «Im Gegensatz zu anderen Ländern haben wir in der Schweiz zu wenig USA-Kompetenz. Es gibt ja nicht mal einen eigenen Lehrstuhl!»