Ernst Schefer versetzt Berge

Offen für Publikum

Zurzeit ist Ernst Schefer an einem Relief, das den Ofenpass und dessen Region darstellt, am Radio läuft DRS 1. Auch mit 80 Jahren werkelt er noch sechs Tage pro Woche. «Meine Augen sind noch gut. Doch der Rücken zwickt ab und zu. Ins Atelier fahre ich mit dem E-Bike.» Heute ist er nur noch vormittags an seinem Arbeitsplatz – bis vor zwei Jahren waren es acht Stunden am Tag. «Margrit hält mir den Rücken frei.» Immer wieder hat er Besuch. Nach telefonischer Anmeldung (Info auf reliefbau.ch) zeigt und erklärt Schefer den Gästen in seinem Atelier all seine Kunstwerke. Seine nächsten Projekte? Er lacht verschmitzt. «Ich habe noch ein paar im Kopf. Doch zuerst muss ich Platz schaffen und ein paar Reliefe verkaufen, das Atelier platzt aus allen Nähten.» Der Reliefbauer kommt ins Sinnieren. «Was denken die Leute wohl in 100 Jahren über meine Werke?» Wahrscheinlich: «Wow! Ist das alles Handarbeit?»