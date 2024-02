Ein italienisches Gericht nahm sich der Sache an: Jetzt, rund sechs Jahre später, bekam die Journalistin Selvaggia Lucarelli mit ihren Anschuldigungen gegen Michelle Hunzikers Stiftung vor Gericht recht: «Alle in dem Artikel von Lucarelli geschilderten Sachverhalte haben sich als wahr erwiesen, die Stiftung schien im Hinblick auf die Menge der Anfragen und die Dringlichkeit der Antworten, die sie erfordert hätten, kaum einsatzfähig», heisst es gemäss Medienberichten im Urteil. Frauen, die sich aufgrund häuslicher Gewalt an den Verein wendeten, konnte also nicht geholfen werden. Gerade in einer solch vulnerablen Situation ist das Ignorieren von Anfragen wohl besonders verheerend; der im italienischen Namen implizierte doppelte Schutz – Doppia Difesa – wurde Hilfe suchenden Frauen also nicht wie versprochen gewährt.