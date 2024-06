Luca (29) und Christina Hänni (34) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Diese freudige Nachricht verbreitete das Ehepaar am vergangenen Wochenende und die Glückwünsche prasselten nur so auf sie herein. Nun sind die Hännis zu dritt und lernen sich allmählich besser kennen. Eine aufregende, aber auch intensive Zeit, wie sie in der neuesten Folge ihres Podcasts «Don't Worry Be Hänni» erzählen.