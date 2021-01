Was vermissen Sie heute am meisten, wenn Sie an Jacques denken?

Seine Präsenz, seine Liebe, sein Wissen, seine grosse Ausstrahlung. Er war mein Halt, meine Rückendeckung. Ich bin ihm so unendlich dankbar für all das, was er mir auf den Weg mitgegeben hat. Nebst unserer Familie verbinde ich mit ihm auch wunderbare Erinnerungen an die Zeit in unserem Sommerhaus in der Ardèche in Frankreich oder auf dem Segelschiff, wo Jacques in seinem Element war. Ebenso wie in der Küche, wenn er mich immer mal wieder mit einem tollen Essen verwöhnte. Er liebte das Leben, die Geselligkeit.