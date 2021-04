Erwartet Loredana ihr zweites Kind?

Bereits seit Wochen spekulieren albanische Medien um eine mögliche Schwangerschaft von Loredana Zefi, 25. Kein Wunder, denn die schweizerisch-albanische Rapperin aus Luzern heizt mehrfach die Gerüchte selber an. Zuletzt postet sie auf ihrem Tiktok-Account ein Video, in dem sie eine Hörprobe ihres neuen Songs gibt und dabei in einem übergrossen Pullover tanzt. Soweit unspektakulär. Doch wer durch die Kommentarspalte scrollt, findet zwischen tausenden Fan-Nachrichten einen Hinweis der Musikerin: «Babybauch unterm Hoodie, sorry», schrieb sie.