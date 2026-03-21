«Es braucht keine Preis-Obergrenze beim Benzin»

Wie lange reicht das Öl auf unserer Erde noch?

Früher dachte ich, dass uns das Öl bald ausgehen würde. So hatte ich das in der Schule gelernt. Aber als ich für BP gearbeitet habe, haben wir jedes Jahr wieder neue Reserven gefunden. Heute spricht man sogar darüber, Öl unter der Antarktis zu fördern. Das Ölzeitalter wird nicht aufhören, weil es plötzlich kein Öl mehr gibt.