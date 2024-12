«Es braucht viel, bis ich ausraste»

«Es wird einem erst bewusst, wie gern man etwas macht, wenn man es nicht mehr hat», sagt Corinne Suter (30). Der Unfall habe sie demütig gemacht. Als das Abfahrts-Ass im vergangenen Februar im italienischen Cortina d’Ampezzo nach einem zu weiten Sprung im Flachen landete, riss das vordere Kreuzband an ihrem linken Knie, und der Meniskus wurde verletzt. Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin blieb zwar auf den Beinen, doch ihre verzweifelten Schreie gingen durch Mark und Bein. Die Athletin musste operiert werden. Momentan ist sie in der letzten Reha-Phase – mit dem grossen Ziel, bald wieder um die Tore zu fahren. Im September stand sie als Therapie auf den Brettern. Es sei für sie wahnsinnig emotional gewesen, nach so vielen Wochen endlich wieder ihren Sport ausüben zu dürfen, sagt Suter. Schmerzen habe sie keine mehr, spüren tue sie ihr lädiertes Knie bei einigen Bewegungen jedoch noch immer. Aber Suter ist zufrieden. Mit frischen dreissig Jahren und einem hoffentlich bald verheilten Knie will die Athletin jetzt Schritt für Schritt zurück in den Ski-Olymp. «Ich weiss genau, wo ich hinwill. Es soll schon dieses Jahr klappen.»