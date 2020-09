In einer Sportart, in der das Kraft-Last-Verhältnis direkten Einfluss auf die Leistung hat, ist der Druck gross, möglichst leicht zu sein. Bereits in den Teenager-Jahren ist das Thema Gewicht bei Moser also omnipräsent. Sie hält immer striktere Diäten, schränkt sich beim Essen mehr und mehr ein – und kompensiert dann mit Fressattacken. Das Resultat: Gewichtszunahme, vermehrtes Unwohlsein im eigenen Körper. Und vor allem: ein schlechtes Gewissen. Ein Teufelskreis. All das behält Moser aber für sich. «Ich habe es einfach nicht geschafft, da auszubrechen», sagt sie im Interview.