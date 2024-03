Ein anderer freut sich darüber, dass die drei trotz Konkurrenz so eng zusammenhalten. «De Hammer!! das isch Teamspirit. Nume so chuntme o witter im Läbe…ou us Einzelsportler.» Andere sehen in Marco Odermatts Gelassenheit das Rezept für seine starken Leistungen und so heisst es in einem Kommentar: «Sehr cool. Vermutlich genau ein Teil Deines Erfolgsrezepts, auch mal abzuschalten oder mit Freunden ein Bier zu geniessen. Go on, amazing and inspiring.»