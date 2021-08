Was ich allen Frauen rate, die sich persönlich mit diesen Themen befassen möchten, sind primär drei Punkte: Erstens, dass sie im Alltag darauf achten, wann ihnen der Teufel auf ihren Schultern sagt, wie sie sich benehmen und zurückhalten sollen – wenn der Ausschnitt zu tief oder das Gelächter zu laut ist. Zweitens, dass sie reflektieren, ob sie in der Selbstbefriedigung – und in einem zweiten Schritt auch in der Paarsexualität – das machen, worauf sie eigentlich Lust haben. Das heisst, ob sie wirklich den Bewegungen, Empfindungen und Tönen nachgehen, denen sie nachgehen könnten, oder ob sie sich aktiv zurücknehmen aus vermeintlicher Scham oder aus Angst, dass der Partner etwas Komisches denkt. Und drittens, dass sie beobachten, ob sie überhaupt Lust auf Sexualität verspüren, ob sie das Gefühl der Erregung wahrnehmen – in vielleicht völlig unpassenden Momenten wie im Tram oder an einem Meeting.