«Es gibt ein Leben nach dem Scheitern»

Das klare Licht im Wintergarten passt zu ihrer aufgeräumten Stimmung. Denn heute sei die Scham einer Erkenntnis gewichen. «Als ich scheiterte, merkte ich, dass es ein Leben danach gibt – und dass darin vieles intakt ist.» Die Erfahrungen mit Ava trieben von Bidder nicht in einen 08/15-Bürojob. Sie hat wieder ein Start-up gegründet. «Auch wenn ich für manche Leute wohl eine Zwei auf dem Rücken habe.» Ihr neues Projekt ist die Plattform Expeerly, bei der Kundinnen und Kunden Videorezensionen ansehen können, bevor sie ein Produkt kaufen. Dieses Mal ohne Investoren («Ich weiss nicht, ob ich welche fände») und viel langsamer.