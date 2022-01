Und deshalb lässt man den Dingen jetzt also einfach ihren Lauf?

Wir beobachten, in welche Richtung sich das Virus entwickelt. Am wahrscheinlichsten ist, dass es weniger gefährlich wird. Ich gehe davon aus, dass irgendwann jeder und jede in der Schweiz Corona hatte. Wir müssen aber aufpassen, wie wir das Virus jetzt beeinflussen.