Kunst für den Dialog

Rosa ist die Farbe von Barbara Kieners illegalen Aktionen. Seit 2016 färbt sie immer wieder öffentliche Infrastruktur ein, stets in Rosa, immer über Nacht, immer mit Lebensmittelfarbe, die beim nächsten Regen verschwindet. 2019 bemalt sie das Kioskhäuschen und die Treppen zum Zugang am oberen Grindelwaldgletscher – Rosa als Signalfarbe, die auf die Klimaerwärmung aufmerksam machen soll. 2021 taucht sie eine Panzersperre in Wimmis BE in Rosa – hier nutzt sie die Farbe als Gemisch zwischen dem unschuldigen Weiss und dem blutigen Rot und thematisiert die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. 2022 wird dann die 108 Meter lange Merjenbrücke in Stalden VS bemalt. Hier soll die Farbe die gegenüberliegenden Gemeinden ins Gespräch bringen.