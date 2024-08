Begegnungen mit Menschen prägen Hannes Schmids Leben. Vor allem eine vor etwas über zehn Jahren. Schmid, erfolgreicher Fotograf, dessen Werke für sechsstellige Summen verkauft werden, sticht in Thailand ein etwa neun Jahre altes Mädchen ins Auge. Es stammt aus Kambodscha. Sein Gesicht ist entstellt – mit einem Gasbrenner, von seiner eigenen Familie. So kommt mehr Geld zusammen beim Betteln. «Ich kann bis heute nicht genau sagen, warum mich gerade dieses Schicksal nicht losgelassen hat», sagt Hannes Schmid. «Vielleicht auch, weil ich an einem Punkt im Leben war, an dem ich vieles hinterfragte, Sinn in dem suchte, was ich tat.»