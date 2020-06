Rytz wirkt gelöst. Das CO2-Gesetz, das in der ersten Beratung 2018 noch als Scherbenhaufen endete, ist das letzte grosse Politgeschäft in ihrer Rolle als Parteipräsidentin. Wegen einer Amtszeitbeschränkung von acht Jahren gibt sie das Amt Ende Juni an ihren Nachfolger Balthasar Glättli, 48, ab und wird künftig als Nationalrätin und Chefin für Wirtschaftspolitik «in die zweite Reihen stehen»: «Man soll bekanntlich gehen, wenn es am schönsten ist.»