Gibt es auch E-Mails mit Lob und Klagen direkt an den Klubchef?

Generell einfach Reaktionen – das ist Alltag! Nach diesem Cupfinal waren es so viele, dass ich entgegen meinem Ziel nicht alle persönlich beantworten konnte. Aber ich hatte zum Beispiel nach dem Verkauf unseres letzten Cupfinal-Ticketkontingents einen handgeschriebenen Brief auf grünem Papier im Briefkasten. Ein Bub schrieb mir, er wäre mit seinem Grossvater stundenlang angestanden und schliesslich einfach abgedrängt worden, als sie an der Reihe gewesen wären. Wir organisierten ihm dann einen Eintritt. So was macht mich glücklich.