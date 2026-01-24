«Es hat einfach wieder mal alles perfekt gepasst»

Der Herzöffner

Für ein weiteres Märchen sorgte an diesem Wochenende ein Italiener. Was sich am Freitag in Wengen abspielte, war ungewöhnlich und gerade deshalb so eindrücklich. Das Publikum am Lauberhorn jubelt eher den eigenen zu und ist zurückhaltender gegenüber Nicht-Schweizern. Ausnahmen gibt es nur wenige: Publikumslieblinge wie der Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen (25) oder Vincent Kriechmayr werden gefeiert. In einem solchen Umfeld zum Publikumsliebling zu werden, ist eine Seltenheit. Und doch gelang genau das Giovanni Franzoni innerhalb eines Tages. Der 24-jährige Italiener gewann den Super-G – seinen ersten Weltcupsieg überhaupt, und das ausgerechnet hier, an jenem Ort, an dem er vor Jahren seine ersten Weltcuppunkte gesammelt hatte. Ein Ort, an dem er auch schwer gestürzt war. «Vielleicht war es Schicksal», meint er.