Frau Mathis, am Wahlabend der Europawahlen am 9. Juni hat der französische Präsident Emmanuel Macron – relativ überraschend – das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angesetzt. Nimmt das politische Hickhack den Franzosen und insbesondere den Parisern die Vorfreude auf die Spiele?

Mirjam Mathis: Ich denke, dass das alles eher ausserhalb von Frankreich Verunsicherung hervorruft. Die Wahlen führten in Paris eher dazu, dass mal über etwas anderes diskutiert wurde. Das Olympia-Bashing war nicht mehr so im Fokus. Vorher hat man sich über die vielen Baustellen aufgeregt in der Stadt und dass die Spiele die Innen-stadt blockieren werden. Die Wahlen haben den Fokus davon weggenommen. In Paris merkt man die olympische Vorfreude erst langsam, etwa seit dem 14 juillet und der Ankunft des olympischen Feuers in der Hauptstadt.