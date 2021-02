Am Montag nun startet die Ski-WM in Cortina d'Ampezzo. Und Tina Weirather wird nicht wie vor zwei Jahren in Åre auf der Piste, sondern am Mikrofon dabei sein. Von Zürich aus; wegen der Pandemie hat das SRF entschieden, möglichst wenige Leute vor Ort einzusetzen. «Das ist sehr schade. Als ich es erfahren habe, musste ich grad eine Flasche Wein killen», gesteht Tina Weirather.