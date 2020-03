Ski-Star Tina Weirather fühlt eine neue Freiheit im Kopf

Da Nay nun nicht mehr an Zürich gebunden ist, wohnen die beiden ab April gemeinsam in Vaduz. Seit Sommer 2017 sind sie ein Paar, und es hat von Anfang an gepasst. «Ich glaube, er hat unterschätzt, auf was er sich eingelassen hat, aber ganz gut durchgehalten», scherzt Weirather. Damit meint sie das Leben einer Spitzensportlerin, das noch viel mehr verlangt, als die Öffentlichkeit wahrnimmt.