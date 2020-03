Skirennfahrerin Tina Weirather tritt zurück

Zum Zeitpunkt ihres Rücktritts kann Tina Weirather nun selbst eine beeindruckende Ski-Karriere vorweisen: Zu ihren grössten Triumphen zählt die Silbermedaille im Super-G an der Ski-WM 2017 in St. Moritz. Ebenfalls unvergessen bleibt ihr dritter Platz im Super-G bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018. In der Galerie (siehe unten) blicken wir zurück auf die wichtigsten Etappen in Tina Weirathers Karriere.