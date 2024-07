«Es ist schon krass, wie die Natur zurückschlägt»

«Durch die Rhonenkorrektur ist es im Tal, wo wir zu Hause sind, ruhig geblieben», erklärt die aus Visp-Eyholz stammende Sängerin und fügt sogleich an: «Aber es macht es ehrlich gesagt nicht besser, wenn du siehst, wie es rundherum aussieht. Ich habe so viele Kollegen, die in denen Gebieten wohnen, in denen es so schlimm ist.» Trotz der ganzen Tragik zeigt sich Heinzmann von den aktuellen Geschehnissen auch auf eine Art beeindruckt. «Es ist schon krass, wie die Natur zurückschlägt».