«Es ist überwältigend. Wie ein Film, der gerade abläuft»

«Franscho» der Teamplayer

Diesmal triumphiert er an der Seite von Slalom-Ass Tanguy Nef (29) aus Genf. In der Kombination – nach dem Motto: «All or Nefing!» Von Allmen fährt die Abfahrt kontrolliert. Andere Teams liegen vorne, die Favoritenrolle ist weg. Im Ziel ist klar: Jetzt liegt alles in den Händen des Slalomfahrers. Mit einem Traumlauf holt dieser die Kohlen aus dem Feuer, verwandelt Rückstand in Gold und macht Franjo innerhalb von 48 Stunden zum Doppel-Olympiasieger. Am Abend wird diese Leistung gebührend im House of Switzerland gefeiert. In der hölzernen Bar, dekoriert mit Schweizer Flaggen und Kuhglocken, werden die beiden unter tosendem Applaus empfangen. «TANGUY, TANGUY, TANGUY!», tönts von allen Seiten. Auch von Allmen stimmt mit ein. Dann herzen sich die beiden Männer. Und der Abfahrer erzählt: «Wieder musste ich im Ziel zittern! Aber ich bin so schwer beeindruckt von Tanguy. Ich weiss, dass ich diese Medaille heute vor allem ihm zu verdanken habe!» Der Genfer lächelt etwas verlegen. Er, der noch nie auf einem Weltcuppodest stand, ist jetzt Olympiasieger. «Auf diese Medaille habe ich mein Leben lang hintrainiert. Und es ist harte Arbeit für so ein schweres Stück Metall.» Er und «Franscho», wie der Genfer seinen Kumpanen nennt, kennen sich noch gar nicht so gut. «Wir sind halt meist getrennt unterwegs, deshalb sind solche Rennen richtig cool!», meint der Genfer. «Franscho ist ein Vorbild. Er inspiriert mich.»