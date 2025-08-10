«Es ist wichtig, dass man ab und zu die Perspektive wechselt»

Was wären Sie als Kind gern geworden?

Ursus Wehrli: Grossmutter. Weil ich meine Grossväter nie kannte, meine Grossmütter aber noch lebten, dachte ich: Besser, ich werde Grosi!

Nadja Sieger: Ich wollte zum Zirkus. Aber nicht wegen der Manege, sondern wegen dem, was dahinter passiert. Ich war fasziniert vom Backstage-Bereich. Ich habe die Serie «Salto Mortale» geliebt. Da gings vor allem ums Leben hinter dem Vorhang, um die ganz grossen Träume, ums Scheitern, ums Gewinnen und um ehrliche Emotionen. Das zog mich in den Bann!