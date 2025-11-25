Es schmöckt nach grünen Weihnachten!

Karl «Tobel-Kari» Laimbacher (54) liest das Wetter in seinen zwölf Bienenstöcken. Je nachdem, wie früh und wie intensiv sich die fleissigen Tierchen ernähren und ihre Waben isolieren, weiss er, wann der Winter Ernst macht. «Schnee sehe ich auch nur zwischen dem 8. und dem 23. Dezember bei wechselhaftem Wetter. An Weihnachten ist der Föhn dem Schnee schon an den Kragen gegangen. Bis Ende Jahr bleibt es schön. Wer auf die Skipiste will, geht am besten auf mindestens 1200 Meter hoch.» Für den Samichlaustag hat er allerdings Hoffnung: «Gut möglich, dass er auch in der Grossstadt Schnee unter seinen Schuhen hat.»