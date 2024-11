Und welcher der beiden ist der bessere Verlierer? «Als Sportler lernst du, mit Niederlagen umzugehen. Es kann nur ein paar Stunden, aber auch mal Tage dauern. Doch wir können das beide gut.» Bei Gesellschaftsspielen sei es aber Mélanie. «Ich muss ja fast: Loïc gewinnt da viel öfter als ich.» Und wovon träumen die Meillards? «Von einer Medaille bei der WM», so Mélanie. «Und bei Olympia.» – «Ich träume generell gross», gesteht Loïc. «Du hast doch schon so viel geschafft!», meint seine kleine Schwester. «Aber ich will mehr», kontert ihr grosser Bruder. Beide lachen. Zwei Geschwister, die denselben Traum leben und sich den Rücken stärken – jeder auf seinem Weg, aber immer verbunden durch das, was sie am meisten lieben. «Ich gönne ihr alles Glück der Welt», sagt Loïc. Und Mélanie fügt an: «Hoffentlich bleiben wir diese Saison beide gesund.»