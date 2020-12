Nadine, normalerweise feierst du an Silvester Partys oder legst als DJane selber auf. Was hast du dieses Jahr vor?

Ich habe keine Pläne. Mein Freund ist hier in der Schweiz und wir haben Weihnachten gemeinsam verbracht. An Silvester kommt vielleicht noch meine Schwester dazu. Wir feiern also im kleinsten Kreis. Derzeit ist es einfach besser, man bleibt Zuhause.