Heute ist ein solches Szenario für Frauen in der Schweiz zum Glück undenkbar. Und doch ist der Status quo in vielerlei Hinsicht noch nicht befriedigend; Chloé Zhao hat eben den Regie-Oscar für «Nomadland» gewonnen. Als erst zweite Frau in der Geschichte der Oscars! Frauen sind zwar bestens ausgebildet, in Leitungspositionen aber immer noch in der Minderheit. Die Gesetzgebung in Bezug auf sexuelle Gewalt gegen Frauen ist leider zu oft zum Vorteil für die Täter. Es gibt also noch viel Luft nach oben. Für uns. Für unsere Töchter. Und deren Töchter.