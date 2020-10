«Es war schon fast schmerzhaft, wie bescheiden Steve war»

So geschah, was leider immer wieder passiert: ein Crash. Ein junger Lastwagenfahrer hatte das Tonnengefährt nicht im Griff und fuhr seinen Anhänger in die stehenden Motorräder, und eines von ihnen erschlug Steve, der unvorsichtigerweise zu nahe am Strassenrand gestanden hatte. Ein schlechter Witz! Was wollten uns die Götter der Totenwelt damit sagen? Es fällt mir auch heute mehr als schwer, hier an einen tieferen Sinn zu glauben.