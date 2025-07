«Es war unfassbar emotional»

Und dann war da noch die Sache mit dem Wetter: Die Aussichten für Freitag, den 25. Juli 2025 – der Hochzeitstag von Sven und Michael –, waren trüb und nass. 48 Stunden vor dem grossen Tag entschied sich das Paar deshalb für Plan B: Das Fest wird nicht open air auf dem Bauschänzli in Zürich stattfinden, sondern in der Brasserie Dupont, ebenfalls in der Limmatstadt, wo auch drinnen gefeiert werden kann. «Wir haben die ganze Hochzeit innerhalb weniger Stunden umgekrempelt und neu geplant. Das war sehr intensiv, aber auch wunderschön. Jeder hat mitgemacht und geholfen», so Sven Epiney (53).