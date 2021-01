Was vermissen Sie am meisten am Spitzensportlerleben?

All die Bezugspersonen, die immer nahe waren und jetzt plötzlich in Distanz sind. Nicht jeden Tag zu trainieren, daran gewöhnt man sich. Doch ich vermisse meine Snowboard-Family. Nicht nur das Schweizer Team – alle Menschen auf dem Berg. Wir waren Nomaden, die sich auf der ganzen Welt immer wieder trafen. In Magglingen, an Anlässen, in Neuseeland im Trainingslager. Es ist lustig: Mehr als 10 Jahre war ich jeden Sommer in Neuseeland für Training und Weltcup. Mein Leben lang habe ich mir gewünscht, dort einmal nicht mehr hingehen zu müssen. Und jetzt fehlt mir genau das.