«Es war wie im Krieg, einfach ohne Waffen»

Sie waren lange Jahre Feuerwehrinstruktor …

… und Offizier bei der Feuerwehr von Siders. 2012 war ich als erster Feuerwehrmann beim schweren Carunfall mit den belgischen Kindern im Einsatz. Diese Erfahrungen prägen. Ich weiss, wie wichtig es ist, sich selbst ein Bild zu machen. Deshalb bin ich nach dem Brand gemeinsam mit der Polizei auch in die Bar gegangen, um die Lage mit eigenen Augen zu sehen und sie besser verstehen zu können.