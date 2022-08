Die Bösen von morgen

Keiner zu klein, ein künftiger König zu sein. 80 Jungschwinger schnuppern diese Woche im Königscamp in Wildhaus SG an ihrem grossen Traum und greifen im Sägemehl mit ihren Idolen zusammen. So geben die Bündner Brüder Curdin, 29, und Armon Orlik, 27, den Bösen von morgen wichtige Tipps. Curdin sagt: «Ich probiere, den Jungen Technik, Stil und die Freude am Schwingen zu vermitteln.» Armon ergänzt: «Was bei einem selber im Wettkampf funktioniert, will man weitergeben. Ausserdem geht es darum, den Ehrgeiz zu wecken – damit die Jungen mit vollem Elan bei der Sache bleiben.»