Bereits zum sechsten Mal ist Francine Jordi am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest dabei und präsentiert dieses Mal gar die offizielle ESAF-Hymne. Im Video nimmt der Schlager-Sängerin euch mit in den Backstage-Bereich und zeigt, wie sie sich auf ihren Auftritt am ESAF vorbereitet.

Sina Albisetti