Das hatte zur Folge, dass eine Grosszahl der deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer nicht einschalteten – und sich die Sponsoren sich beschwerten. Denn mit den Deutschen gab es ein grosses Loch in den Einschaltquoten. Die Big Five, wie sie heute genannt werden, sind also nicht nur deshalb wichtig für den ESC, weil sie am zahlungsstärksten in der European Broadcasting Union sind, sonder auch, dass die Einwohnerinnen und Einwohner dieser Länder am einschaltfreudigsten sind.