«Esst Alpsbrinz statt Parmesan»

Wicki-Hess: Marco musste in Peking faktisch noch mehr geben als 100 Prozent. Denn er hatte den Nachteil beim Material zu kompensieren. Wir standen während der Spiele schriftlich in Kontakt. Er kann sehr gut analysieren und kommunizieren. Und er hat Vertrauen in seine Leute. Wenn er eine Entscheidung getroffen hat, geht er diesen Weg konsequent. Unsicherheiten gibt es bei ihm nicht. Das ist seine grosse Stärke. So muss man meinen Beitrag relativieren. Aber in den sieben Jahren haben wir sicher nicht nur geplaudert. Als er in Adelboden vor dem Heimpublikum gewonnen hat, war ich mir sicher: Er kann alles schaffen.