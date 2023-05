Verneigung für die Siegerin

Die SVP-Nationalrätin hat Historisches geschafft: Erstmals zieht ihre Partei in St. Gallen in den Ständerat – und luchst der SP einen Sitz ab. Damit gelingt Friedli, was ihrem Partner 2011 misslang. «Esther ist die perfekte Ständerätin. Ruhig, sachlich, überlegt – halt kein Polteri», so Brunners Fazit.