Ihnen wurde vorgeworfen, Sie seien distanziert und wenig zugänglich. Nun sagten Sie bei «Musik für einen Gast», Sie hätten beim Tod von Tina Turner geweint.

Ja, ich sass im Zug, las die Nachrufe, hörte ihre bewegenden Songs und hab geheult. Sie hatte es so schwer, Missbrauch, Abhängigkeit, dann die Befreiung und schliesslich doch ein glückliches Leben. Die Kraft dieser Frau ist so imponierend. Ich dachte aber auch an all die Frauen, die es nicht schaffen, sich aus Abhängigkeiten zu lösen. Auch deshalb kämpfe ich so sehr dafür, dass Frauen für sich selber sorgen können, damit sie in jedem Moment die Freiheit haben zu gehen – oder zu bleiben.