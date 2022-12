Der Favoritin auf den Fersen

Plateauschuhe und Hippiehosen

Herzog wächst in Pratteln BL auf. Ihr Vater arbeitet in der chemischen Industrie, ist Atomkraftgegner. «Bei uns liefen über Mittag die Nachrich- ten im Radio, mein älterer Bruder und ich mussten still sein.» In der Mittelschule ist sie Teil der Hippiebewegung, näht sich Spickel in die Hosen, trägt Plateausohlen und tanzt zur Musik von Uriah Heep.