Eva Wannenmacher planscht mit Gemeindepräsident von St. Moritz

Alles ganz harmlos

Aber keine Sorge, das Ganze ist am Ende ganz harmlos und nicht so anzüglich, wie es im ersten Moment klingt. Für ihr neues Format «Eva Wannenmacher talks@ The Dolder Grand» führt sie verschiedene Gespräche mit unterschiedlichen Personen im Zürcher Luxushotel. Übers Wochenende traf sie sich dort mit dem österreichischen Skirennläufer Marc Girardelli (62) in der Bibliothek des Hotels. Mit Christian Jott Jenny liess Wannenmacher allerdings die Hüllen fallen und stieg im knallroten Bikini mit ihm in die Badewanne – mit extra viel Schaum.