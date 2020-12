Am 13. Januar 1999 gab der ehemalige CVP-Innen- und Aussenmister sowie zweimalige Bundespräsident (1991 und 1998) nach 13 Jahren im Amt (wie Adolf Ogi) seinen Rücktritt bekannt. Zusammen mit dem Appenzeller Bundesrat Arnold Koller. An diesem Tag gingen bei mir einige Lichter an, ich musste mich mehrmals an die Stirn fassen.